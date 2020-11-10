«Мы не беззащитны»: Малышева рассказала об исследовании антител после COVID

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Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала об исследовании, результаты которого показали, что антитела после заражения коронавирусной инфекцией сохраняются на протяжении минимум шести-восьми месяцев после болезни. Об этом она написала на своей странице в соцсети Instagram.

По ее словам, с марта ученые анализировали образцы крови доноров старше 18 лет. При этом некоторые из них перенесли коронавирус в легкой или тяжелой форме, а другие не болели вирусом. Малышева пояснила, что когда количество антител в организме человека снижается, то повышается количество клеток-памяти, которые их вырабатывают.

— Это особые Т и В-лимфоциты. Они отвечают за то, что при следующей встрече с коронавирусом в организме очень быстро появятся защитные антитела. То есть даже если через год после болезни антител в крови не будет, это не важно,— уточнила ведущая.

Она подчеркнула, что антитела есть у всех, кто переболел, независимо от тяжести течения болезни. Кроме того, по словам Малышевой, от 25 до 50 процентов здоровых людей, которые никогда не заражались коронавирусом, имеют клетки памяти. Малышева отметила, что это означает, что у многих людей есть перекрестный иммунитет против вируса.

— Мы не беззащитны перед новой инфекцией! Многие уже имеют защиту, даже если они не болели и у них нет антител, — резюмировала ведущая.

Она также заявила, что страх перед COVID-19 «напрасен».

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