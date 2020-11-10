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Иммунолог спрогнозировала новую вспышку коронавируса в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Иммунолог спрогнозировала новую вспышку коронавируса в России

Евгения Звощик

Здоровье

Новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России следует ожидать весной 2021 года. Такое мнение выразила иммунолог Ирина Ярцева во вторник, 10 ноября, в эфире НСН.

По ее словам, обычно волны ОРВИ бывают «осенние и ранневесенние» — это октябрь и ноябрь осенью и март весной. Кроме того, она рекомендовала беречь себя людям из группы риска. Речь идет о пожилых гражданах и тех, кто имеет хронические заболевания. В частности, Ярцева посоветовала им контролировать состояние здоровья и компенсировать патологии приемами необходимых лекарств.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили новое потенциальное средство для лечения COVID-19.

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