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Ученые нашли новое потенциальное средство для лечения COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ученые нашли новое потенциальное средство для лечения COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

Мелатонин, гормон, регулирующий цикл сна и бодрствования, может оказывать положительное влияние при лечении коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщили в MedicalXpress со ссылкой на исследование американских ученых.

Прием гормона в рамках эксперимента на 30 процентов увеличивал шансы на выздоровление. Среди афроамериканцев показатель повышался до 52 процентов.

— Очень важно отметить, что эти результаты не предполагают, что люди должны начинать принимать мелатонин без консультации со своим врачом, — уточнили ученые.

Специалисты подчеркнули, что для научного подтверждения пользы гормона потребуются масштабные исследования.

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