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Эпидемиолог озвучил минимальные сроки роста заболеваемости коронавирусом в России
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Эпидемиолог озвучил минимальные сроки роста заболеваемости коронавирусом в России

Ростислав Зубков

Здоровье

Рост заболеваемости коронавирусом в России продлится еще минимум неделю или чуть больше, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

— Мы предполагаем, что рост может продолжиться еще как минимум 7–10 дней, — приводит РИА Новости ее слова.

Она отметила, что традиционно с приходом холодов распространение респираторных вирусов замедляется, однако на сегодняшний день достоверно неизвестно, как себя поведет COVID-19 в этих условиях.

При этом ситуацию осложняет то, что многие граждане по-прежнему пренебрегают профилактикой и масочным режимом, отметила сотрудник ведомства.

По данным на 10 ноября, в РФ выявили 20 977 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в России было зарегистрировано 1 817 109 случаев ковида. При этом 1 350 741 пациент переболел и вылечился, 31 161 — умер.

Ранее стало известно, что в России появилась платформа для быстрой диагностики коронавируса.

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