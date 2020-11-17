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Топ-5 советов, как вести себя на онлайн-собеседовании
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Топ-5 советов, как вести себя на онлайн-собеседовании

Марьяна Шевцова

Город

В современном мире многие процессы переходят в онлайн-среду. Эта тенденция прослеживается и в сфере трудоустройства: в условиях пандемии набирает популярность формат собеседований через интернет. О том, как с успехом пройти онлайн-интервью и получить желаемую должность, рассказали тренеры и эксперты центра «Моя карьера».

Собеседование — не экзамен

Зачастую соискатели неверно относятся к собеседованию: кандидаты воспринимают его как экзамен или допрос. На самом деле собеседование — это деловые переговоры, беседа двух людей с целью заинтересовать друг друга и получить больше информации о должности, условиях работы, компетенциях соискателя. На собеседовании нет верных и неверных ответов: не нервничайте, разговаривайте спокойно и вежливо, задайте все интересующие вас вопросы.

Подготовьте компьютер заранее

Поскольку собеседование проходит в удаленном формате, важно, чтобы ваша техника функционировала без перебоев. Обязательно проверьте работу камеры, наушников и микрофона. Выясните у рекрутера, на какой онлайн-платформе и в какой программе будет организована встреча. Если на вашем устройстве нет нужной программы, заранее установите ее, а затем протестируйте вместе с родными или знакомыми, чтобы в день интервью быть в полной боевой готовности.

Подготовьте место встречи

Несмотря на то что встреча проходит в режиме онлайн, внешний вид соискателя должен быть опрятным и соответствовать случаю. Помимо аккуратного внешнего вида, кандидату следует позаботиться и о фоне на заднем плане. Уберите из кадра лишние вещи, приведите помещение в порядок. Во время собеседования попросите родственников не входить в комнату, чтобы никто не отвлекал вас и рекрутера от беседы.

Составьте самопрезентацию

Чтобы чувствовать себя уверенно во время интервью, заранее подготовьте портфолио и краткую самопрезентацию. Перечитайте свое резюме и определите, о чем именно вы хотите рассказать работодателю. Отметьте самые яркие моменты из своего профессионального опыта, сфокусируйте внимание рекрутера на своих достоинствах. Грамотно сформулированный рассказ о себе поможет вам подчеркнуть свою уникальность и произвести хорошее впечатление на работодателя.

Прорепетируйте классические вопросы

До беседы с рекрутером изучите информацию о компании, в которую вы хотите устроиться. Обратите внимание на миссию и ценности компании, сопоставьте их со своими. Также подумайте, о чем работодатель может вас спросить: подготовьте ответы на вопросы накануне собеседования, отрепетируйте и произнесите их вслух.

В столичном центре занятости «Моя карьера» специалисты и тренеры ежедневно проводят бесплатные вебинары и тренинги, на которых помогают каждому справиться с проблемами, возникающими при поиске работы. Найти список и расписание мероприятий можно в разделе «Афиша».

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