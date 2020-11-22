Коммунальщики всегда готовы к капризам погоды

Сотрудница городской коммунальной службы Наталья Смирнова чистит от снега тротуары на Никольской улице. Московские коммунальщики были заранее предупреждены о непогоде и переведены в режим повышенной готовности / Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

В воскресенье, 22 ноября, на столицу обрушился мощный снегопад. Но коммунальные службы города еще с вечера пятницы начали проводить противогололедную обработку дорог. Работы не прекращались все выходные.

Городские службы заранее готовы к непогоде. В Москве сформировали бригады, отвечающие за уборку магистралей, общественных пространств, дворов, за контроль в электросетевом хозяйстве. Благодаря слаженной работе первые испытания снегом город прошел успешно. Тем более что в отдельных районах города прирост снега за выходные дни был довольно впечатляющим.

— С началом снегопада коммунальные службы приступили к проведению противогололедной обработки мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. На отдельных участках МКАД и в Новой Москве организовано дежурство тягачей, — сообщили в Комплексе городского хозяйства.

Дворники и техника еще в минувшую пятницу провели обработку противогололедными материалами тротуаров и дворов. Техника вышла на дороги через два часа после снегопада. Первыми отчитались центральные районы Москвы.

— Ожидаемый снегопад сотрудники нашего ГБУ «Жилищник» встретили в полной боевой готовности. Была организована уборка тротуаров и пешеходных зон, остановок и дворов, — рассказала глава управы Замоскворечья Наталья Романова.

В Комплексе городского хозяйства подчеркнули важность уборки всех столичных районов. В приоритете были и подходы к остановкам общественного транспорта, и территории транспортных узлов. Особенно нелегко пришлось коммунальщикам в воскресенье: снег после обеда шел без остановки.

По данным пресс-службы района Крюково, комфорт и безопасность жителей здесь обеспечивали 267 дворников, которым предоставлены необходимый инвентарь и зимняя одежда.

— Завезен реагент, — уточнили коммунальщики района. — Роторы в количестве 19 штук находятся в исправном состоянии, также имеется 267 тележек-дозаторов.

Рассказали о том, как проходила уборка, и в Западном округе столицы. Дворы у метро «Раменки» в порядок приводят сотрудники ГБУ «Жилищник». А проезжую часть Мичуринского проспекта чистит техника ГБУ «Автомобильные дороги Западного административного округа». Механизированная ручная уборка снега проводится также у Киевского вокзала.

В Москве заранее были установлены ярко-оранжевые контейнеры. В них хранятся реагенты. Коммунальщики используют их для предотвращения гололеда, все тротуары чистые, ходить по ним совсем не скользко.

В транспортном комплексе Москвы предупредили водителей: автомобили не парковать под шаткими конструкциями, на дорогах соблюдать правила движения, а если не заменили резину, то пора на шиномонтаж. С зимней резиной сцепление с трассой будет надежнее. Поскольку синоптики спрогнозировали очередное ухудшение погодных условий и обильный снегопад в начале следующей недели, коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.

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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения были подготовлены дизель-генераторы, на круглосуточном дежурстве находилось более 1,5 тысячи аварийных бригад. По прогнозам, в ближайшие дни выпадет 8–10 миллиметров осадков, высота снежного покрова будет 5–10 сантиметров.

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