Снежный покров в Москве за ночь может увеличиться до четырех сантиметров

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Снежный покров в Москве к утру понедельника, 23 ноября, может увеличиться на два–четыре сантиметра за ночного снегопада. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

Отмечается, что в период с 15:00 до 18:00 воскресенья, 22 ноября, атмосферный фронт пересекал столицу — начался снег, местами видимость уменьшалась до одного километра.

По информации синоптиков, за три часа в столице выпало до двух миллиметров осадков, а прирост свежевыпавшего снега составил в городе один–два сантиметра. Также ночью из-за снегопада на отдельных участках дорог возможно образование снежного наката. При температуре воздуха от нуля до минус двух градусов местами прогнозируется гололедица.

Напомним, из-за снегопада коммунальные службы Москвы начали проводить противогололедную обработку.

Читайте также: Москвичей предупредили о переходящих в дожди снегопадах на следующей неделе