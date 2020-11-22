Противогололедную обработку начали проводить в Москве из-за снегопада

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Специализированная коммунальная техника выведена на улицы Москвы из-за начавшегося снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства в воскресенье, 22 ноября.

Отмечается, что городские службы начали проводить противогололедную обработку тротуаров и дворовых территорий и опасных участков дорог. Речь идет о мостах, тоннелях, набережных, эстакадах и других подобных местах, передает Интерфакс.

Ранее москвичей предупредили о метели. Отмечалось, что из-за осадков температура воздуха будет ощущаться как минусовая. В свою очередь автомобилистов предупредили об ухудшении видимости на дорогах до одного километра и меньше.

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