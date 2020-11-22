Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в воскресенье

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Метель ожидается в столичном регионе в воскресенье, 22 ноября. Из-за осадков температура воздуха будет ощущаться как минусовая.

Автомобилистов предупредили об ухудшении видимости на дорогах до одного километра и меньше.

— К 13 часам зона обложных осадков вплотную подойдет к границам Московской и Калужской областей. Юго-западный ветер усилится до 13–15 метров в секунду, начнется метель, — говорится на сайте «Метеоновости».

Ожидается, что температура воздуха не превысит отметки плюс два градуса. Из-за осадков может ощущаться как минус пять градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы на пять–семь единиц.

Ранее москвичей предупредили о сильном снегопаде в ближайшие дни. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что причиной погодных явлений станет циклон «Сара». Осадки в виде снега сохранятся вплоть до понедельника, при этом видимость составит менее одного километра.

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