Синоптик призвала москвичей готовиться к сильной гололедице

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Главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова сообщила о предстоящей погоде в столице. Она сказала, что москвичам нужно готовиться к сильной гололедице.

По словам синоптика, на выходных температура воздуха будет близка к климатической норме, но на следующей неделе она будет на 2–2,5 градуса выше. К субботе, 21 ноября, атмосферное давление повысится. Жителей столицы ожидают снег и гололедица. В ночь на субботу температура составит от нуля до минус двух градусов.

— В воскресенье ночью будет холоднее, до минус шести градусов, но преимущественно без осадков. Днем в Москве будет около нуля градусов, в области от минус четырех до плюс одного градуса, — сообщила Макарова.

Она добавила, что в последний выходной день давление начнет падать и порывы ветра усилятся. Их скорость достигнет 17 метров в секунду. На следующей же неделе столбик термометра будет пересекать нулевую отметку в обоих направлениях, поэтому снова ожидается сильная гололедица.

Так, в понедельник ночью, 23 ноября, ожидается от нуля до минус двух градусов и снег, а днем пройдут небольшие осадки, температура повысится до трех градусов тепла. Во вторник, 24 ноября, прогнозируется от минус трех до плюс двух градусов ночью с небольшими осадками, днем будет от минус одного до плюс четырех градусов с осадками.

В среду, 25 ноября, температура днем будет составлять от двух градусов мороза до трех градусов тепла. В четверг и пятницу ожидается такая же погода. Устойчивого снежного покрова не будет, потому что температура превысит климатическую норму, сообщает НСН.

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