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Синоптики допустили повторение ледяных дождей в Москве
Фото: Валентин Савельев, «Вечерняя Москва»

Синоптики допустили повторение ледяных дождей в Москве

Татьяна Плотникова

Город

Специалисты центра погоды «Фобос» предупреждают жителей столичного региона, что ледяные дожди могут повториться на следующей неделе.

Как поясняют эксперты, в ближайшие дни по территории Русской равнины будет смещаться холодный воздух из Арктики, который захватит практически всю территорию региона. Пик похолодания ожидается в субботу 21 ноября.

Однако с воскресенья 22 ноября в регион станет прорываться новый теплый атлантический циклон, а значит, опять возникнет вероятность ледяных дождей.

Ожидается, что в зону замерзающих осадков попадет территория от востока Черноземья через Центральные районы до Поморья и Карелии, а также затронет Москву.

В выходные в столичном регионе несколько похолодает, а в понедельник-вторник 23-24 ноября температура снова повысится. Это сформирует условия для ледяных дождей, которые могут продолжаться несколько суток подряд, сообщается на официальном сайте центра погоды «Фобос».

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предположила, что гололед на столичных улицах, который образовался в результате ледяного дождя, исчезнет к утру пятницы 20 ноября.

Читайте также: Синоптик предупредил о сохранении гололедицы в столице до выходных

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