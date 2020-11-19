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Синоптик предупредил о сохранении гололедицы в столице до выходных
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Синоптик предупредил о сохранении гололедицы в столице до выходных

Юлия Захарова

Город

Гололедица сохранится в столице до выходных, ледяных дождей больше не ожидается. Об этом в четверг, 19 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Ледяных дождей больше не прогнозируется, поскольку температурный фон будет однородным, но и во второй половине дня в пятницу, в субботу и в воскресенье ожидаются осадки. Преимущественно в виде снега и мокрого снега, — отметил синоптик.

По его словам, снег будет быстро таять из-за отсутствия заморозков и положительной температуры днем. Тем не менее в пятницу и субботу, 20 и 21 ноября, прогнозируется гололедица.

Как добавил Вильфанд, ледяные дожди будут повторяться по всей России, они могут стать более интенсивными. Однако Гидрометцентр сможет заранее сообщать о подобных погодных явлениях, передает ТАСС.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, каким будет декабрь в Москве. Он подчеркнул, что месяц будет на пару градусов теплее нормы.

Читайте также: Сильный ветер и гололедица: синоптики рассказали о погоде в Москве до конца недели

гололедицаРоман Вильфандпрогноз погоды
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