Сильный ветер и гололедица: синоптики рассказали о погоде в Москве до конца недели

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В столице до конца недели сохранится ветреная погода, также стоит ожидать снег и гололедицу. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в Гидрометцентре России.

Там отметили, что порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду. В пятницу, 20 ноября, днем прогнозируются осадки в виде мокрого снега, а также сильная гололедица. В субботу, 21 ноября, столбик термометра опустится до минус одного градуса, ветер будет юго-западным, 6–11 метров в секунду.

В воскресенье, 22 ноября, ночью осадков не ожидается, днем выпадет снег.

— Ветер южный, 5–10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Местами гололедица, — говорится в сообщении.

Также в Гидрометцентре рассказали, что в начале следующей недели ожидаются небольшие осадки, дневная температура воздуха будет держаться в районе нуля.

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