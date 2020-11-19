Синоптик рассказал о небольшом потеплении в Москве 19 ноября

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Небольшое потепление до плюс трех градусов ожидает столицу в четверг, 19 ноября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, московский регион будет находиться в теплом секторе североатлантического циклона.

— В таких условиях в городе преимущественно облачно, местами небольшие осадки. Температура повысится до плюс 1-3 в Москве, по области 0 плюс 3. Местами гололедица, — цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее синоптики сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за сильного ветра.

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