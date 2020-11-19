Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ветра
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ветра

Татьяна Плотникова

Город

Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе в связи с прогнозируемым сильным ветром.

Предупреждение о ветре с порывами до 20 метров в секунду действует в Москве и Московской области до 12:00 пятницы, 20 ноября, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Ранее синоптики предупредили москвичей о гололедице на дорогах, в связи с этим в режим повышенной готовности были переведены столичные службы.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Москве 19 ноября

Гидрометцентр Россиисильный порывистый ветер«Желтый» уровень погодной опасности
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Новый год своими руками

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Моя девушка — алкоголичка

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Твен и Тесла: пророчества сбываются

Никита Масленников
Никита Масленников

Падение доллара будет плавным

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Особые условия для инвесторов

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

«Ход королевы»: как американка победила КГБ

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Герберт Уэллс, ты ошибался

Все мнения
О проекте