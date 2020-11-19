«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ветра

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе в связи с прогнозируемым сильным ветром.

Предупреждение о ветре с порывами до 20 метров в секунду действует в Москве и Московской области до 12:00 пятницы, 20 ноября, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Ранее синоптики предупредили москвичей о гололедице на дорогах, в связи с этим в режим повышенной готовности были переведены столичные службы.

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