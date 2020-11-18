Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Столичные службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Столичные службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Виктория Родимкина

Город

Дороги и тротуары столицы из-за возможного ледяного дождя обработают противогололедными материалами. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в среду, 18 ноября.

По его словам, в столице ожидается резкое ухудшение погоды приблизительно с 7 вечера.

— Температура будет переходить через ноль, ожидаем осадки, а точнее, при минусовых температурах это будет ледяной дождь, — сказал заммэра.

Он отметил, что столичные службы примут все необходимые меры для борьбы с последствиями непогоды. На дорогах Москвы будут использовать мелкогравийную крошку, а также противогололедные материалы.

Петр Бирюков уточнил, что ледяной дождь в столице может привести к обледенению ЛЭП, в том числе в Новой Москве. Заммэра добавил, что службы энергетического хозяйства, энергокомпании приведены в повышенную готовность.

Бороться с непогодой в городе будут более 1,5 тысячи аварийных бригад, передает слова заммэра Интерфакс.

Читайте также: Столичных водителей предупредили о гололедице и снеге

Петр Бирюковгололедицастоличные дороги
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Особые условия для инвесторов

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Моя девушка — алкоголичка

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Герберт Уэллс, ты ошибался

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Роман Виктюк — повелитель пространства

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдаться

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Платить бюджетникам начнут по-новому

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Поражение в войне стране на пользу

Все мнения
О проекте