Столичные службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Дороги и тротуары столицы из-за возможного ледяного дождя обработают противогололедными материалами. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в среду, 18 ноября.

По его словам, в столице ожидается резкое ухудшение погоды приблизительно с 7 вечера.

— Температура будет переходить через ноль, ожидаем осадки, а точнее, при минусовых температурах это будет ледяной дождь, — сказал заммэра.

Он отметил, что столичные службы примут все необходимые меры для борьбы с последствиями непогоды. На дорогах Москвы будут использовать мелкогравийную крошку, а также противогололедные материалы.

Петр Бирюков уточнил, что ледяной дождь в столице может привести к обледенению ЛЭП, в том числе в Новой Москве. Заммэра добавил, что службы энергетического хозяйства, энергокомпании приведены в повышенную готовность.

Бороться с непогодой в городе будут более 1,5 тысячи аварийных бригад, передает слова заммэра Интерфакс.

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