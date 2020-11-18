Столичных водителей предупредили о гололедице и снеге

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

ГИБДД Москвы предупредила водителей о неблагоприятных погодных условиях в столице. В городе ожидается снег, дождь, возможно образование гололедицы, уточнили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции в среду, 18 ноября.

— По данным предварительного прогноза погоды, в ночь на 19 ноября 2020 года в городе ожидается выпадение осадков в виде мокрого снега, переходящего в дождь. На дорогах возможно образование гололедицы, — уточнили в сообщении.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными и осторожными за рулем, соблюдать безопасную дистанцию и учитывать погодные условия, выбирая скоростной режим.

Также к осторожности призвали и пешеходов. Выпадение снега может сказаться на видимости на дорогах, поэтому на одежде нужно использовать светоотражающие элементы.

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