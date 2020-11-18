Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Столичных водителей предупредили о гололедице и снеге
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Столичных водителей предупредили о гололедице и снеге

Виктория Родимкина

Город

ГИБДД Москвы предупредила водителей о неблагоприятных погодных условиях в столице. В городе ожидается снег, дождь, возможно образование гололедицы, уточнили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции в среду, 18 ноября.

— По данным предварительного прогноза погоды, в ночь на 19 ноября 2020 года в городе ожидается выпадение осадков в виде мокрого снега, переходящего в дождь. На дорогах возможно образование гололедицы, — уточнили в сообщении.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными и осторожными за рулем, соблюдать безопасную дистанцию и учитывать погодные условия, выбирая скоростной режим.

Также к осторожности призвали и пешеходов. Выпадение снега может сказаться на видимости на дорогах, поэтому на одежде нужно использовать светоотражающие элементы.

Читайте также: Москвичам пообещали «настоящий снег» вечером в среду

погода в Москвегололедицастоличные водители
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Моя девушка — алкоголичка

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Роман Виктюк — повелитель пространства

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдаться

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Платить бюджетникам начнут по-новому

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Поражение в войне стране на пользу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Меладзе: объявим «Голубому огоньку» бойкот

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Фешен-съемка на месте казни

Все мнения
О проекте