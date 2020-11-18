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Москвичам пообещали «настоящий снег» вечером в среду
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Москвичам пообещали «настоящий снег» вечером в среду

Виктория Родимкина

Город

В Москве в среду вечером, 18 ноября, начнется «настоящий снег». Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в соцсети Instagram.

По его словам, на данный момент в городе температура воздуха составляет минус 3,6 градуса. В течение дня будет облачно, без осадков. К вечеру сохранится преимущественно облачная погода, пойдет снег.

— Вечером начнется настоящий снег, (будет — прим. «ВМ») ветрено, — уточнил синоптик.

Он отметил, что ветер в столице будет южным, юго-западным с порывами до девяти метров в секунду.

Ранее синоптики рассказали, что в Москве 18 ноября будет ветрено и холодно, атмосферное давление остается очень высоким, содержание кислорода в воздухе нормальное.

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