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Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 ноября
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 ноября

Юлия Курганова

Город

В среду, 18 ноября, столичный регион останется на западной периферии антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус двух до нуля градусов. В Подмосковье температура ожидается от минус четырех до плюс одного градуса.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в Москве и области будет ветрено и холодно, атмосферное давление остается очень высоким, содержание кислорода в воздухе нормальное. По медицинской оценке и по влиянию на организм, это спастический тип, который может стать фактором риска и негативно влиять на самочувствие людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особенно тяжело переносят такие внешние условия гипертоники и гипотоники, лица, которые перенесли сосудистые нарушения и страдают частыми приступами мигрени. Также в межсезонье обостряются различные хронические болезни суставов, особенно артрозы и артриты, для которых высокая влажность и перепады температуры являются неблагоприятным фактором. Снижение светового дня, недостаток витаминов, особенно витамина D, ведет к снижению иммунитета, обменных процессов, что может провоцировать частые простуды и ОРЗ. Поэтому следует укреплять иммунитет, гуляя на свежем воздухе, также нужно заниматься спортом, скандинавской ходьбой и дыхательной гимнастикой.

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