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Синоптик сообщил, когда в Москву придет зимняя погода
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Синоптик сообщил, когда в Москву придет зимняя погода

Юлия Курганова

Город

Зимняя погода с устойчивыми отрицательными температурами, осадками и снежным покровом придет в столицу с 25-30 ноября. Об этом сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

— С 25 по 30 ноября температура устойчиво пойдет в минус, и будут осадки. Думаю, в конце ноября у нас уже будет временный снежный покров. Почему временный?Потому что в декабре еще может быть одна–две оттепели, но они будут кратковременными, возможно не повлияют, — сказал он.

Синоптик отметил, что Москву ожидают два небольших периода потепления, когда температура будет слабо отрицательной, передает ТАСС.

Ранее «желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Предупреждение о гололедице в столице действует с 22:00 среды, 18 ноября, до 03:00 четверга, 19 ноября, а в Московской области — с 21:00 18 ноября до 06:00 19 ноября.

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