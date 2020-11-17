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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы

Кирилл Николаев

Город

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение о гололедице в столице действует с 22:00 среды, 18 ноября, до 03:00 четверга, 19 ноября, а в Московской области — с 21:00 18 ноября до 06:00 19 ноября.

По данным синоптиков, с 13:00 среды до 13:00 пятницы, 20 ноября, в Москве возможны порывы ветра до 15–20 метров в секунду, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что понедельник, 16 ноября, в Москве стал самым холодным днем с начала осени. Также этот день был признан началом метеорологической зимы.

Читайте также: Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

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