Метеорологическая зима наступила в Москве

Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

В столице в понедельник, 16 ноября, наступила метеорологическая зима. Об этом сообщил портал «Метеоновости».

Отмечается, что первая половина ноября в Москве оказалась на редкость теплой. Средняя температура воздуха составляла плюс 4,5 градуса. Это на 4,2 градуса выше климатической нормы. Также не было зафиксировано ни одного дня с отрицательной средней суточной температурой.

— И только сутки 16 ноября можно будет считать началом метеорологической зимы в столице, средняя за сутки температура уйдет в минус, — говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщили, что 16 ноября в Москве станет самым холодным днем с начала осени. Отмечалось, что максимальная температура в Москве составит от нуля до минус двух. Также ожидается, что предстоящая ночь станет самой холодной в этом осеннем сезоне.

По данным метеорологов, в столице в понедельник ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление не изменится и составит 761 миллиметр ртутного столба, что превышает норму на 13 миллиметров.

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