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«Метель и мокрый снег»: россиян предупредили о непогоде в начале недели
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

«Метель и мокрый снег»: россиян предупредили о непогоде в начале недели

Ростислав Зубков

Общество

В начале недели жители ряда российских регионов столкнутся не с самой приятной погодной, прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в Ростовской области и Сочи ожидаются дождь, мокрый липучий снег и гололедица. В Воронежскую и Белгородскую область придут снег, метель и гололед.

Помимо этого, сильные дожди с мокрым снегом накроют Северный Кавказ. К середине недели в Новороссийске подует сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду.

Также синоптик не исключает ухудшения погоды на северо-западе страны.

— В середине недели в Новгородской, Ленинградской областях и Карелии дождь и мокрый снег, также усиление ветра до 15–20 метров в секунду, — цитирует ТАСС метеоролога.

Ранее сообщалось, что понедельник станет самым холодным днем в Москве с начала осени. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погоду в столице будет определять малоподвижный антициклон с барическим центром в Поволжье.

Ранее Роман Вильфанд оценил вероятность повторения в Москве аномально теплой зимы по образцу 2019 года. Синоптик напомнил, что прошлая зима практически на всей территории страны была экстремально теплой, причем «в Москве фактически это была даже не зима».

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Москве 16 ноября

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