«Метель и мокрый снег»: россиян предупредили о непогоде в начале недели

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В начале недели жители ряда российских регионов столкнутся не с самой приятной погодной, прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в Ростовской области и Сочи ожидаются дождь, мокрый липучий снег и гололедица. В Воронежскую и Белгородскую область придут снег, метель и гололед.

Помимо этого, сильные дожди с мокрым снегом накроют Северный Кавказ. К середине недели в Новороссийске подует сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду.

Также синоптик не исключает ухудшения погоды на северо-западе страны.

— В середине недели в Новгородской, Ленинградской областях и Карелии дождь и мокрый снег, также усиление ветра до 15–20 метров в секунду, — цитирует ТАСС метеоролога.

Ранее сообщалось, что понедельник станет самым холодным днем в Москве с начала осени. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погоду в столице будет определять малоподвижный антициклон с барическим центром в Поволжье.

Ранее Роман Вильфанд оценил вероятность повторения в Москве аномально теплой зимы по образцу 2019 года. Синоптик напомнил, что прошлая зима практически на всей территории страны была экстремально теплой, причем «в Москве фактически это была даже не зима».

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