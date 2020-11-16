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Синоптики рассказали о погоде в Москве 16 ноября
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве 16 ноября

Татьяна Плотникова

Город

В понедельник, 16 ноября, погоду в столичном регионе будет определять малоподвижный антициклон с барическим центром в Поволжье. Он принес облачную с прояснениями погоду, без осадков.

Температура воздуха в Москве не превысит одного градуса тепла, в Подмосковье ожидается от минус трех до плюс двух градусов.

Ветер прогнозируется южный, со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 763 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха составит 70 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам «радостную погоду» на наступившей неделе.

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