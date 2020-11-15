Прогноз погоды на неделю в Москве: синоптик назвал дату прихода зимы
Осень в столице подходит к концу, и на предстоящей неделе похолодает. О том, какой будет погода в Москве 16–22 ноября, «Вечерней Москве» рассказал заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
По словам синоптика, среднесуточная температура на будущей неделе впервые спустится в отрицательный сектор термометров. С понедельника, 16 ноября, в столице начнется метеорологическая зима.
— Завершение метеорологической осени и наступление метеорологической зимы означает, что температурные показатели не будут подниматься отныне выше 0 градусов. То есть с каждым последующим днем температура будет понижаться, — подчеркнул Голубев.
Так, в среднем ночные показатели на протяжении всей недели будут держаться в пределах -3…-5 градусов. А в дневные часы — от 0 до -3 градусов.
— Стоит заметить, что приближающееся крыло западного азиатского антициклона позволит столице избежать осадков, — заметил специалист.
Несмотря на похолодание, отметил метеоролог, начиная со вторника и далее солнце время от времени будет выглядывать из-за туч.
При этом эксперт предупредил, что атмосферное давление в столичном регионе будет расти и достигнет рекордно высоких показателей — 766 миллиметров ртутного столба. Эксперт призвал всех, у кого имеются проблемы со здоровьем, не забывать о своевременном приеме медикаментов.
В свою очередь врач-терапевт Людмила Алексеева напомнила, что чаще всего из-за скачков атмосферного давления страдают люди с заболеванием сосудов.
— Сердечники, люди с аутоиммунными заболеваниями, гипертоники, гипотоники, граждане с ишемической болезнью сердца — представители всех этих категорий могут чувствовать недомогание, ухудшение общего состояния здоровья, слабость и даже нервное напряжение, — предупредила она.
Медик подчеркнула, что в период резких атмосферных колебаний обязательно нужно переходить на более серьезную терапию в повышенном количестве, но только после консультации с врачом.
Собеседница «ВМ» акцентировала внимание на том, что людям с перечисленными недугами обязательно нужно контролировать свое давление, особенно тем, у кого оно высокое. Медик напомнила о важности своевременного приема таблеток и призвала отказаться от тяжелых физических нагрузок.
— Гуляйте на свежем воздухе, не сидите все время взаперти. Пейте тонизирующие напитки, если давление падает. Не затевайте генеральных уборок и стирок, дождитесь пока организм придется в более комфортное состояние, — перечислила доктор Алексеева.
Эксперт также подчеркнула, что в период похолодания важно правильно подбирать одежду для выхода на улицу, чтобы не простудиться и не замерзнуть.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что формирование снежного покрова может начаться в столице с 23 ноября.
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