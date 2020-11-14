Синоптик предупредила о резком похолодании в Москве

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

В Москве в начале следующей недели ожидается значительное понижение температуры. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в субботу, 14 ноября.

По ее словам, на предстоящих выходных температура по-прежнему будет немного теплее нормы, но в понедельник, 16 ноября, в столицу придут заморозки.

— Мы ожидаем понижения температуры. Ночью в понедельник в Москве минус 1–3 градуса, по области — до минус шести. В дневные часы в Москве от минус одного до плюс одного градуса. Во вторник и среду — переменная облачность, и есть вероятность, что увидим солнышко, — цитирует Макарову НСН.

Синоптик отменила, что 17–18 ноября температура воздуха будет колебаться от минус трех до минус восьми градусов. При этом Марина Макарова уточнила, что в городе ожидается повышение атмосферного давления.

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