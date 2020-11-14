Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 ноября

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В субботу, 14 ноября, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, существенных осадков не будет.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 1–3 градуса. В Подмосковье температура ожидается от минус 1 до плюс 4 градусов.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2–4 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 85 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода перестроилась на постепенное наступление холодов — температура близка к ноябрьским значениям. Атмосферное давление высокое, содержание кислорода в воздухе в пределах нормы. По медицинской оценке — это спастический тип погоды, который может оказывать нагрузку на сердечно-сосудистую систему метеозависимых людей. Тяжело переносят такие условия люли, которые страдают гипертонической болезнью, ишемией, атеросклерозом сосудов головного мозга, вегетососудистой дистонией и мигренью. Нужно контролировать артериальное давление и своевременно принимать лекарства, назначенные врачом. Стараться не перегружать организм чрезмерными физическими нагрузками, помогут нормализовать психологическое самочувствие и состояние нервной системы седативные растительные средства (настойка валерианы, боярышника и пустырника).

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