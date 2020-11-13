Морозы до -8 градусов ожидаются в Москве на следующей неделе

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

На следующей неделе в столичном регионе ожидаются минусовые температуры. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Синоптик рассказал, что с понедельника, 16 ноября, давление начнет расти. Дневная температура ожидается от двух градусов выше ноля до трех градусов ниже ноля.

Он отметил, что во вторник, 17 ноября, ночью столбик термометра опустится до минус четырех градусов. До четверга прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается.

— В понедельник дневная температура ожидается от +2 до -3, во вторник прогнозируется от +1 до -4, в среду и четверг примерно такая же температура. Во вторник и среду температура ночью прогнозируется от -3 до -8, — сказал он.

Цыганков уточнил, что понижение температуры произойдет из-за низкой облачности, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные.

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