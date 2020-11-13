Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В ближайшие выходные и на предстоящей неделе жителей столицы ожидает прохладная погода без осадков. В субботу, 14 ноября, температура поднимется до трех градусов выше нуля.

В воскресенье, 15 ноября, может пойти небольшой снег, воздух прогреется до плюс двух градусов.

В ночь на понедельник, 16 ноября, температура опустится до минус трех, днем термометры покажут от минус одного до плюс одного градуса. Ветер начнет усиливаться — до 4–9 метров в секунду. Во вторник, 17 ноября, может похолодать до минус семи градусов.

Такая же погода сохранится в среду, 18 ноября. Осадков не ожидается, а скорость ветра вырастет до 5–10 метров в секунду, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее синоптик оценил вероятность выпадения снега в Москве 15 ноября.

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