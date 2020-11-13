Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные

Юлия Ямпольская

Город

В ближайшие выходные и на предстоящей неделе жителей столицы ожидает прохладная погода без осадков. В субботу, 14 ноября, температура поднимется до трех градусов выше нуля.

В воскресенье, 15 ноября, может пойти небольшой снег, воздух прогреется до плюс двух градусов.

В ночь на понедельник, 16 ноября, температура опустится до минус трех, днем термометры покажут от минус одного до плюс одного градуса. Ветер начнет усиливаться — до 4–9 метров в секунду. Во вторник, 17 ноября, может похолодать до минус семи градусов.

Такая же погода сохранится в среду, 18 ноября. Осадков не ожидается, а скорость ветра вырастет до 5–10 метров в секунду, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее синоптик оценил вероятность выпадения снега в Москве 15 ноября.

Читайте также: Вильфанд рассказал, какой будет предстоящая зима в России

погода в Москвесиноптикипогода в выходные
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Самый страшный день в году

Артем Чубар
Артем Чубар

Чем измерить доброту

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Последствия дерзости: почему церковь запрещает аборты

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Дзюба плох, даже если одет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Шенген» не для слабаков

Олег Сыров
Олег Сыров

Драться плохо, но надо

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Куда уж ниже: первые итоги французской дистанционки

Все мнения
О проекте