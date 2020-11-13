Синоптик сообщил россиянам, какой будет зима

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал, какой будет погода предстоящей зимой. Он отметил, что повторения экстремально теплой зимы прошлого года в европейской части России и в целом по стране не ожидается.

— Предполагается, что практически на всей территории страны температурный фон будет около нормы. В северной половине европейской части России, в Уральском федеральном округе, в западной и средней части Сибири — выше нормы, — сообщил синоптик.

Вильфанд добавил, что зима будет холоднее предыдущей, но в целом не холодной. По словам синоптика, снег вряд ли выпадет до конца второй декады ноября, передает «Парламентская газета».

Также он предупредил, что надеяться на продолжение бархатного сезона на российских курортах в ноябре не стоит.

Читайте также: В Гидрометцентре рассказали, когда можно прогнозировать погоду на Новый год