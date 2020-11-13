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Синоптик сообщил россиянам, какой будет зима
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Синоптик сообщил россиянам, какой будет зима

Юлия Курганова

Общество

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал, какой будет погода предстоящей зимой. Он отметил, что повторения экстремально теплой зимы прошлого года в европейской части России и в целом по стране не ожидается.

— Предполагается, что практически на всей территории страны температурный фон будет около нормы. В северной половине европейской части России, в Уральском федеральном округе, в западной и средней части Сибири — выше нормы, — сообщил синоптик.

Вильфанд добавил, что зима будет холоднее предыдущей, но в целом не холодной. По словам синоптика, снег вряд ли выпадет до конца второй декады ноября, передает «Парламентская газета».

Также он предупредил, что надеяться на продолжение бархатного сезона на российских курортах в ноябре не стоит.

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