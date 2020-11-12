Синоптики пообещали москвичам небольшое потепление

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В ближайшие несколько дней в столичном регионе прогнозируется незначительное потепление, рассказали в центре погоды «Фобос».

Как уточняют синоптики, это произойдет благодаря атмосферному фронту из Скандинавии, вслед за которым распространяется теплый атлантический воздух. Благодаря этому в течение ближайших суток потепление охватит весь Северо-Запад, центральные районы страны и Черноземье.

В Москве, по прогнозу синоптиков, температура воздуха поднимется до двух-четырех градусов выше нуля, что превышает климатическую норму ноября. В выходные дни, 14 и 15 ноября, возможны небольшие осадки.

Однако с началом новой недели вновь похолодает, ожидается около одного градуса тепла, сообщается на сайте «Метеовести».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей ряда российских регионов о заметном похолодании на текущей неделе.

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