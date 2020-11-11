Вильфанд предупредил россиян о заметном похолодании

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что до конца текущей недели в ряде российских регионов ожидается заметное похолодание.

Как уточнил специалист, температура воздуха на юге европейской части России опустится ниже климатической нормы ноября на два-четыре градуса, а в Приволжском федеральном округе — на шесть семь градусов.

В частности, похолодает в Нижегородской и Саратовской областях, а также в Башкирии. В Астраханской области к концу недели прогнозируют ночные заморозки и около нуля градусов днем.

Также синоптики предупреждают о предстоящем похолодании жителей Урала.

На севере и в центре европейской части России столбики термометров будут находиться на уровне нормальных климатических значений: небольшой минус ночью и до трех-четырех градусов выше нуля днем. Осадки при этом не ожидаются.

Подобная погода, по прогнозу метеорологов, установится и в столичном регионе, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что заморозки текущей осенью в Москве стали самыми поздними за всю историю наблюдений.

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