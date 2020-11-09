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Синоптик рассказал, когда закончится период бесснежья в Москве 
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Синоптик рассказал, когда закончится период бесснежья в Москве 

Кирилл Николаев

Город

Период бесснежья закончится в Москве в 20-х числах ноября. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, период бесснежья продлится как минимум до 20–22 ноября. В этом нет ничего удивительного, так как по климату в Москве средняя дата установления устойчивого снежного покрова приходится обычно на 28 ноября, сообщает РИА Новости.

Тишковец добавил, что солнца в ноябре в столице будет многократно больше обычного. Особенно часто солнце будет выглядывать во второй половине недели.

Ранее жителей столицы предупредили о неблагоприятной погоде в Москве. По прогнозам синоптиков, с 21:00 9 ноября до 18:00 10 ноября порывы ветра в столице порой могут достигать до 17 метров секунду. Местами возможна гололедица. Водителей призвали соблюдать скоростной режим на дорогах.

Читайте также: Синоптик предупредил москвичей о повышенном атмосферном давлении на этой неделе

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