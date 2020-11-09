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МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре и гололедице до вторника
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре и гололедице до вторника

Кирилл Николаев

Город

Жителей столицы предупредили о неблагоприятной погоде в Москве в понедельник, 9 ноября. Об этом сообщили на сайте МЧС России по Москве.

По прогнозам синоптиков, с 21:00 9 ноября до 18:00 10 ноября порывы ветра в столице местами могут достигать до 17 метров секунду. Местами возможна гололедица.

Горожанам посоветовали обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Водителей призвали соблюдать скоростной режим на дорогах.

Ранее синоптики сообщили, что в Москве в ночь на вторник, 10 ноября, ожидается снегопад.

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