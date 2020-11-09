Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, температура воздуха впервые опустилась ниже нуля. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков в понедельник, 9 ноября.

— Да, можно сказать, что это была первая морозная ночь, минимальная температура было минус 0,5 на высоте два метра, а на почве, естественно, ниже, в пределах минус одного — минус двух градусов , — сказал синоптик.

По его словам, до этого минимальным значением температуры ночью в столице было плюс 1 градус, передает РИА Новости.

Интерфакс со ссылкой на столичное метеобюро сообщает, что самым морозным было 9 ноября 1908 года, когда температура воздуха опустилась до минус 16,8 градуса. Уточняется, что ноябрь в Москве до наступления похолодания был на 5-6 градусов теплее нормы, а осень в целом — на 4 градуса.

Ранее синоптики предупредили горожан о повышении атмосферного давления в городе на этой неделе. Кроме того, Евгений Тишковец рассказал о приходе холодов в Москву с понедельника. Москвичей ожидают первые заморозки и слабая гололедица. Затяжное похолодание ожидается на всей европейской части России.

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