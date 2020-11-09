Москвичей предупредили о повышенном атмосферном давлении

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Повышенное атмосферное давление и отсутствие осадков ожидают москвичей в течение недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в понедельник, 9 ноября.

— Поскольку мы будем находиться в основном на восточной периферии антициклона, то атмосферное давление будет высоким, — сказал он.

По словам Вильфанда, давление превысит норму сначала на 5-6 миллиметров ртутного столба, а затем на 10-12 миллиметров. При этом дождей в столице на этой неделе не будет вообще.

Погода будет солнечной и переменно облачной, передает слова синоптика ТАСС.

В столице 9 и 10 ноября ожидается 2-4 градуса тепла. Далее в течение недели температура воздуха будет колебаться от минус 2 градусов до 4 градусов тепла, добавили в Гидрометцентре.

Ранее Евгений Тишковец рассказал о приходе холодов в Москву с понедельника. Москвичей ожидают первые заморозки и слабая гололедица. Затяжное похолодание ожидается на всей европейской части России.

Читайте также: Синоптик рассказал, когда ждать снега и метели в Москве