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Синоптик рассказал, когда ждать снега и метели в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптик рассказал, когда ждать снега и метели в Москве

Татьяна Плотникова

Город

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что синоптики не ожидают серьезного снежного покрова в столичном регионе в ближайшее время.

Как уточнил эксперт, метели и снежные заносы не прогнозируются по крайней мере до середины ноября.

Ожидать устойчивого снежного покрова — «так, чтобы он выпал и не растаял» — не стоит раньше конца осени, цитирует Варакина ТАСС.

Ранее представитель Росгидромета рассказал, какая зима ждет россиян.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Москве на предстоящих выходных

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