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Синоптик рассказал, какая зима ждет россиян
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптик рассказал, какая зима ждет россиян

Татьяна Плотникова

Общество

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что предстоящая зима, по ожиданиям метеорологов, будет несколько холоднее прошлогодней.

По словам эксперта, предстоящая зима «будет несколько холоднее прошлой». Что касается осадков, синоптики прогнозируют показатели, соответствующие норме.

— Может чуть-чуть выше будет снежный покров нынешней зимой, — цитирует Варакина ТАСС.

Ранее стало известно, что в ноябре температура воздуха в России превысит климатическую норму.

Читайте также: Нужно подготовиться: синоптик предупредил о скорых заморозках

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