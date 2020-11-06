Москвичам рассказали о похолодании в столице на предстоящей неделе

/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В предстоящие выходные в столице будет облачно с прояснениями, температура воздуха продержится на уровне плюс 8–10 градусов. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что в субботу, 7 ноября, жителей столицы ожидает сильный ветер с порывами до 12–17 метров в секунду. В воскресенье, 8 ноября, местами возможны осадки.

В первой половине следующей недели температура воздуха понизится. В понедельник, 9 ноября, столбик термометра ночью опустится до минус одного градуса, днем — до двух — четырех градусов выше нуля.

В ночь на вторник, 10 ноября, ожидаются небольшие заморозки, днем воздух прогреется до плюс шести градусов.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что предстоящая зима в России будет холоднее прошлой, однако температура воздуха все равно будет выше нормы.

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