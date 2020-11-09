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Синоптик предупредил о затяжном похолодании на европейской части России
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Синоптик предупредил о затяжном похолодании на европейской части России

Юлия Курганова

Общество

Период похолодания на европейской части России будет продолжительным, он задержится минимум на неделю. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Холодные воздушные массы приходят в начале недели. И такая ситуация будет длиться долго. В течение всей недели будет такой характер погоды на европейской части России, — рассказа он.

Синоптик отметил, что такие температуры соответствуют климатической норме для данного периода, хоть и покажутся жителям этой части России резким и сильным похолоданием. Он подчеркнул, что именно в это время температуры воздуха становятся отрицательными. Но многие тяжело будут это переносить, так как долгое время держалась теплая погода, передает ТАСС.

Ранее Евгений Тишковец рассказал о приходе холодов в Москву с понедельника. Москвичей ожидают первые заморозки и слабая гололедица.

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