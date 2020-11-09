Синоптик предупредил о затяжном похолодании на европейской части России

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Период похолодания на европейской части России будет продолжительным, он задержится минимум на неделю. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Холодные воздушные массы приходят в начале недели. И такая ситуация будет длиться долго. В течение всей недели будет такой характер погоды на европейской части России, — рассказа он.

Синоптик отметил, что такие температуры соответствуют климатической норме для данного периода, хоть и покажутся жителям этой части России резким и сильным похолоданием. Он подчеркнул, что именно в это время температуры воздуха становятся отрицательными. Но многие тяжело будут это переносить, так как долгое время держалась теплая погода, передает ТАСС.

Ранее Евгений Тишковец рассказал о приходе холодов в Москву с понедельника. Москвичей ожидают первые заморозки и слабая гололедица.

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