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Евгений Тишковец рассказал о приходе холодов в Москву с понедельника
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Евгений Тишковец рассказал о приходе холодов в Москву с понедельника

Захар Чайченко

Общество

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о том, что москвичей ожидают первые заморозки и слабая гололедица уже в следующий понедельник, 9 ноября.

По его словам, в воскресенье, 8 ноября, Москва навсегда в этом году попрощается с уходящей метеорологической осенью, средняя температура которой на 3,8 градуса превысит многолетнюю климатическую норму. Кроме того, метеоролог сообщил, что регион настигнет холодный атмосферный фронт вместе с цепочкой кучево-дождевых облаков и периодическими скоротечными ливнями с общим количеством осадков до 3–5 миллиметров. Тишковец добавил, что дневная температура при этом в последний раз составит 5–10 градусов выше нуля.

Несмотря на до последнего не сдающуюся теплую осень, радовавшую москвичей в сентябре и октябре, обвал полярного холода начнется в ночь на понедельник. Первые заморозки охватят столицу, и температура упадет до минус 3 — плюс 2 градусов. По словам синоптика, вся выпавшая накануне влага, соответственно, замерзнет и образует гололед толщиной от 1–3 миллиметров. Следовательно, автолюбителям стоит задуматься о смене резины, передает РИА Новости.

В заключение он подчеркнул, что температура будет не переставая падать всю последующую неделю, символизируя о приходе метеорологической зимы.

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