Синоптики пообещали москвичам снег в ночь на вторник

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Москве в ночь на вторник, 10 ноября, ожидается снегопад. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова 9 ноября.

Она отметила, что новая неделя в столице началась с похолодания. Температура воздуха понизилась после выходных на восемь градусов.

— Большую часть недели погода будет облачная, с прояснениями и без осадков. Только в ночь на вторник местами может опуститься небольшой снежок, — цитирует Позднякову RT.

По мнению синоптика, температура воздуха в городе в ближайшую ночь составит от нуля до плюс двух градусов. Далее на неделе не ожидается осадков, температура воздуха будет колебаться от минус 1 до минус 6 градусов ночью, днем — от минус 3 до плюс 2 градусов. При этом, отметила Татьяна Позднякова, 9 и 10 ноября температура в столице будет в пределах нормы, а с середины недели уже будет немного ниже положенного.

Читайте также: Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени