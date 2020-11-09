Синоптик предупредил москвичей о повышенном атмосферном давлении на этой неделе

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Москве и Центральной России на этой неделе ожидается повышение атмосферного давления до 760 миллиметров ртутного столба. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, показатели атмосферного давления в столице и центральной России будут на 15 миллиметров выше нормального значения. Увеличение атмосферного давления будет постепенным, не резким. При таких показателях не стоит ждать большого снежного покрова.

— Если и будут какие-то выпадения незначительного локального снежка вперемешку с дождем, это не в счет, потому что это тут же будет таять, исчезать, — цитирует Тишковца РИА Новости.

Ранее жителей столицы предупредили о неблагоприятной погоде в Москве. По прогнозам синоптиков, с 21:00 9 ноября до 18:00 10 ноября порывы ветра в столице местами могут достигать до 17 метров секунду. Местами возможна гололедица. Водителей призвали соблюдать скоростной режим на дорогах.

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