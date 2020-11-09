Подмосковных водителей предупредили о гололедице на дорогах в ночь на вторник

Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

В понедельник, 9 ноября, в вечерние часы, а также в ночь на 10 ноября на подмосковных дорогах возможна гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным синоптиков, в Подмосковье местами ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. В связи с резким перепадом температуры на дорогах возможна гололедица.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее жителей столицы предупредили о неблагоприятной погоде в Москве. По прогнозам синоптиков, с 21:00 9 ноября до 18:00 10 ноября порывы ветра в столице местами могут достигать до 17 метров секунду. Местами возможна гололедица. Водителей призвали соблюдать скоростной режим на дорогах.

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