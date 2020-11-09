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Заморозки этой осенью в Москве стали самыми поздними за всю историю наблюдений
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Заморозки этой осенью в Москве стали самыми поздними за всю историю наблюдений

Кирилл Николаев

Город

Заморозки этой осенью в столице стали самыми поздними за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, во вторник, 10 ноября, в Москве ожидается порывистый ветер. Температура воздуха составит плюс четыре градуса, сообщает РИА Новости.

Также Тишковец рассказал, что солнца в ноябре в столице будет намного больше обычного. Особенно часто оно будет выглядывать во второй половине недели.

Ранее жителей столицы предупредили о неблагоприятной погоде в Москве. По прогнозам синоптиков, с 21:00 9 ноября до 18:00 10 ноября порывы ветра в столице порой могут достигать до 17 метров секунду. Местами возможна гололедица. Водителей призвали соблюдать скоростной режим на дорогах.

Читайте также: Синоптик предупредил москвичей о повышенном атмосферном давлении на этой неделе

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