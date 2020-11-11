В Гидрометцентре рассказали, когда можно прогнозировать погоду на Новый год

Фото: Сергей Ведяшкин/ АГН «Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что прогнозировать погоду на предстоящие новогодние праздники следует не ранее чем за две недели до их наступления.

Как пояснил эксперт, хаотический компонент в состоянии атмосферы создает неопределенность и не позволяет делать точные прогнозы на период позднее двух недель — такова «теоретическая заблаговременность» прогнозов погоды.

Говорить в ноябре о том, какой будет погода в Новый год, непрофессионально, считает Вильфанд.

— Не существует возможности прогнозировать. Этот вопрос можно задавать с одинаковым успехом для новогодней ночи 2021 года, 2022 или любого другого года, — цитирует синоптика РИА Новости.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, когда следует ждать снега и метели в Москве.

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