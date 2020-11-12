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Синоптик оценил вероятность выпадения снега в Москве 15 ноября
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Синоптик оценил вероятность выпадения снега в Москве 15 ноября

Кирилл Николаев

Город

Небольшой снег ожидается в столице в воскресенье, 15 ноября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в воскресенье местами могут выпасть отдельные снежинки. Никакого снежного покрова не образуется, сообщает РИА Новости.

Ранее синоптики рассказали о погоде в ближайшие выходные в Москве. В субботу, 14 ноября и в воскресенье,15 ноября, ожидаются небольшие осадки. Местами возможна гололедица. Атмосферное давление останется высоким.

Читайте также: «Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе из-за тумана

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