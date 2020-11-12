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«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе из-за тумана
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе из-за тумана

Юлия Ямпольская

Город

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице и Подмосковье в период с 21:00 четверга, 12 ноября, до 21:00 пятницы, 13 ноября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Отмечается, что предупреждение объявлено из-за тумана, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что погода в Московском регионе близится к холодной, а атмосферное давление становится высоким. Жителям столицы рассказали, какое влияние может оказывать погода на здоровье человека.

Читайте также: Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени

Подмосковьепогода в Москве«Желтый» уровень опасности
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