«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе из-за тумана
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице и Подмосковье в период с 21:00 четверга, 12 ноября, до 21:00 пятницы, 13 ноября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
Отмечается, что предупреждение объявлено из-за тумана, передает агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что погода в Московском регионе близится к холодной, а атмосферное давление становится высоким. Жителям столицы рассказали, какое влияние может оказывать погода на здоровье человека.
Читайте также: Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени