Москвичам рассказали о влиянии холодной погоды на организм человека

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Погода в московском регионе близится к холодной, а атмосферное давление становится высоким. Жителям столицы рассказали, какое влияние может оказывать погода на здоровье человека.

Специалисты отметили, что период наступления холодов с частыми перепадами температуры способен вызывать обострения при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, а именно гипертоническую болезнь и ишемию.

Похолодание и повышенная влажность воздуха может провоцировать обострения суставной патологии и рост острых респираторных и простудных заболеваний. Для того, чтобыснизить негативное влияние погодных условий, необходимо своевременно начинать лечение и профилактику хронических болезней, которые проводятся в межсезонье по рекомендации специалиста.

Курсовой прием витаминных комплексов (группы С, В, D), растительные адаптогены, поддержка физической активности, а также прогулки на свежем воздухе, помогут перенести этот период, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве 12 ноября.

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