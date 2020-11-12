Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 ноября

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В четверг, 12 ноября, погоду в столичном регионе будет определять северо-западная периферия антициклона. Он принес облачную погоду с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Москве составит от нуля до двух градусов выше нуля, в Подмосковье ожидается от минус трех до плюс двух градусов.

Ветер прогнозируется северо-западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 760 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 70 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей ряда российских регионов о заметном похолодании на текущей неделе.

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